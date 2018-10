L’ultima in arrivo in ordine di apparizione per il pubblico italiano è il brasiliano Under Pressure - Pronto Soccorso - la prima stagione parte dal 3 ottobre su Sky Atlantic, ma non c’è dubbio che il medical drama sia diventato ormai un genere ormai insostituibile in un palinsesto televisivo. Da E.R. al Dr. House fino The Good Doctor, la serie rivelazione americana della Abc sul chirurgo autistico Shaun Murphy andato in onda con un inaspettato successo in piena estate su Rai1 (mentre negli Usa è appena partito il 24/9 il secondo capitolo). Impensabile tralasciare il successo senza tempo di Grey’s Anatomy arrivata al capitolo 15 e Resident negli Usa la seconda serie è appena partita con un discreto successo, entrambe andranno in onda in Italia su FoxLife.



Ovviamente un genere quello con protagonisti medici che ha avuto negli anni una evoluzione della figura del dottore protagonista. Prima c’era stato il rassicurante Dr.Kildare, poi negli anni ‘90 hanno fatto irruzione sui teleschermi E.R. Medici in prima linea, spiccava tra i protagonisti il dottore per il quale molte telespettatrici - già ai tempi - hanno perso il sonno, uno destinato a diventare una star di Hollywood come George Clooney, mentre nel nuovo millennio entrava in scena scombussolando ogni dinamica il Dott.House, interpretato da un immenso Hugh Laurie: burbero, arrogante, drogato di antidolorifici fino all’impossibile, mai una diagnosi sbagliata. - Under Pressure - Pronto Soccorso - è il medical drama brasiliano che arriva dal 3 ottobre su Sky Atlantic.



È ambientato a Rio de Janeiro e segue le vicende dello scettico Evandro (Júlio Andrade), capo chirurgo in un ospedale pubblico, e di Carolina (Marjorie Estiano), chirurgo vascolare che si affida invece alla fede. Creato da Luiz Noronha, Claudio Torres, Renato Fagundes e Jorge Furtado, è basato sull’omonimo film del 2016. Una lotta contro il tempo, una lotta contro la morte: una lotta che ogni giorno ha luogo nel pronto soccorso dell’ospedale di Rio de Janeiro in cui è ambientata la serie. Carolina e Evandro sono due anime tormentate dai fantasmi del passato che, nonostante le loro profonde differenze, sapranno avvicinarsi e aiutarsi a vicenda. La quindicesima stagione di Grey’s Anatomy arriverà invece in Italia da Lunedì 29 ottobre su Fox Life (canale 114 Sky). Il nuovo capitolo del medical drama porterà tante novità: dopo l’addio a due colonne portanti, April e Arizona, la serie dà il bentornato al padre di Meredith e accoglie il nuovo ortopedico interpretato da Chris Carmack. La stagione 15 è stato denominata la Season of Love, poiché le frecce di Cupido colpiranno i nostri dottori e perfino Meredith. The Resident 2 aspetta dal 30 ottobre su FoxLife. La premiere si intitola 00:42:30. Una serie di numeri che potrebbero indicare qualsiasi cosa: dalla durata dell’episodio al conto alla rovescia per salvare la vita di un paziente.



La seconda stagione riprenderà una settimana dopo gli eventi del finale per addentrarsi nella ritrovata unione tra Conrad e Nick. Negli Usa si parla anche di una serie appena sbarcata, New Amsterdam, ispirata alla biografia del dottor Eric Manheimer Twelve Patients: Life & Death at Bellevue Hospital, è un medical drama incentrato sul nuovo direttore dell’ospedale Bellevue di Manhattan, luogo dove si possono ritrovare sia i malati di Ebola, che i prigionieri di Rikers che il Presidente degli Stati Uniti. Protagonista è Ryan Eggold (The Blacklist) nei panni dell’affascinante dottor Max Goodwin che sfida la burocrazia e non accetta mai un no come risposta.