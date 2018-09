È sempre stata una tradizione, un «simbolo» distintivo della «rivanità», un rituale al quale era proibito mancare.

Sino a quando non sono stati di fatto vietati i tuffi nel canale della Rocca, tuffi peraltro finalizzati a raggiungere la vicina Spiaggia degli Olivi, salire sul faro e lanciarsi in acqua da lì. Per una volta la tradizione ormai persa verrà rispolverata e l’appuntamento è sabato prossimo 29 settembre dalle 18 in poi nel parco della Rocca dov’è in programma anche un party a suon di birra e l’accompagnamento musicale curato dal dj Giuspe.

La manifestazione si chiama «Jump in the Canal» e sarà aperta a tutti coloro che vorranno partecipare e provare (se non l’hanno mai fatto) il brivido di un tuffo nella parte est del canale della Rocca. L’organizzazione è curata dalla Pro Loco di Riva del Garda.