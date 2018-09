Prima assoluta del nuovo Giovani emozioni tour di Ruggero dei Timidi con la sua orchestra il 7 ottobre a Trento per l'Oktoberfest.

Ruggero, una star del web e dell'underground italiano demenziale, ha deciso di dare una svolta alla sua produzione di canzoni surreali e ironiche e con questo spettacolo comico-musicale fa un omaggio al meglio della canzone italiana.

Ruggero dei Timidi arriverà il 7 ottobre in occasione dell'Oktober Fest di Trento e la Baviera. L'inizio del concerto nella tendostruttura della festa è previsto per le ore 21. Per info e prevendita trentoelabaviera.it.

Ruggero ha realizzato un gioco di rimandi e citazioni da Battisti a Battiato, da De Gregori a Rino Gaetano. Sul palco anche la sua orchestra, tra cui spicca il Maestro Ivo , tenore lirico genovese e la moglie-soubrette Fabiana Incoronata Bisceglia .

Ruggero è una vera star del web con le sue canzoni e i suoi rifacimenti di grandi pezzi, fatti in versione ironica e in qualche caso con espliciti riferimenti sessuali vietati ai minori. Lui stesso si definisce «crooner impacciato, cantante beat nostalgico, una raccolta vivente dei momenti più imbarazzanti e poetici della musica italiana e internazionale», un figlio illegittimo di una relazione «tra un'orchestra di fine anni '50 ed il grande Freak Antoni , un neomelodico colto (in fallo), con la vocazione al demenziale raffinato». Un cantante da night, che parte dalle classiche storie d'amore, per poi volgarizzarle simpaticamente. Dietro il nome di Ruggero c'è Andrea Sambucco , comico udinese noto per le sue partecipazioni televisive.