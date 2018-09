Fragranze al via con 190 marchi

Tra essenze esclusive e novità per bellezza e benessere, prende il via il 14 settembre alla stazione Leopolda di Firenze l'edizione numero 16 di Fragranze, il salone della profumeria artistica organizzato da Pitti Immagine. Sono 190 i brand a questa edizione, di cui il 70% esteri, organizzati in un allestimento che studia il tema della forma delle fragranze (i riferimenti sono le opere di alcuni importanti artisti, studiando rilievi plastici e volumi tridimensionali creati a partire da superfici piatte).

La vaniglia sarà protagonista di una presentazione in programma il 14, con interventi alla scoperta della ricchezza olfattiva di questo elemento e un viaggio virtuale in Madagascar, principale produttore mondiale di vaniglia, ma anche di geranio bourbon e vetiver. Un altro dibattito analizzerà i consumi asiatici e le materie prime più amate. Pitti Fragranze coinvolge anche la città di Firenze in un percorso di eventi e iniziative, con l'idea di proporre visite olfattive e degustazioni guidate.