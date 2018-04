Lo chef Antonino Cannavacciuolo a fumetti, sulle pagine del settimanale Topolino nelle vesti di chef Paperacciuolo. Il cuoco campano, uno dei volti televisivi più amati dagli amanti della buona tavola, approda nei comics nelle vesti di chef Paperacciuolo, protagonista della storia a fumetti scritta da Riccardo Secchi e disegnata da Nicola Tosolini Agente Segreto Ciccio - Uno Chef da Sogno, sul numero in edicola mercoledì 25 aprile. Chef Paperacciuolo-Cannavacciuolo è anche protagonista della cover del numero in edicola, disegnata da Giorgio Cavazzano, e di un'intervista realizzata dal Toporeporter Filippo che da grande sogna di diventare un cuoco. Durante l'incontro con Filippo, Antonino Cannavacciuolo ha svelato le sue passioni e spiegato cosa significhi per lui cucinare ed essere chef stellato e ha regalato a tutti i lettori una vera chicca: la ricetta di mele e yogurt dedicata a Nonna Papera.



"Siamo felici di poter ospitare tra le nostre pagine un personaggio come Antonino Cannavacciuolo, amato da grandi e piccoli -, sottolinea in una nota Valentina De Poli, Direttore di Topolino. Il nostro giornale, che da pochissimo è in edicola in una veste completamente rinnovata, vuole guardare sempre di più a personaggi positivi e ispirazionali per i propri lettori, cercando il giusto mix tra fantasia, divertimento e tematiche di attualità con l'obiettivo di lasciare il segno nella formazione degli uomini di domani''. Il prossimo numero in edicola vuole anche essere un omaggio a Napoli, che dal 28 aprile al 1 maggio ospita Comicon, la manifestazione dedicata al fumetto giunta quest'anno il suo XX anniversario. Proprio nel corso di Comicon, i Toporeporter che porteranno allo stand Disney Panini Comics presso il PalaPanini il proprio Toporeportage dedicato a Napoli e dintorni, riceveranno l'esclusivo poster di chef Paperacciuolo. E troveranno ad attenderli Topolino 3257 con una cover variant disegnata dal Maestro Cavazzano che ritrae Paperino e Paperoga nelle vesti di Pulcinella, omaggio alla città e al XX anniversario della manifestazione. Infine, spazio anche alla versione napoletana di Diario di una Schiappa, O' Diario 'E Nu Maccarone, con breve intervista all'autore Jeff Kinney e al traduttore Francesco Durante.