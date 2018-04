Lo spy thriller diventa serie tv Da domani arriva «Deep State»

C'è uno stato parallelo che muove i nostri destini o è solo paranoia cospirazionista? Con una forte connotazione politica, la serie Deep State è la storia di un uomo braccato dai fantasmi del passato che vive un terribile conflitto morale: riuscire a conciliare un lavoro fatto di menzogne con l'identità di padre e marito amorevole.

In 8 episodi - in onda da domani al lunedì alle 21.50 su Fox (Sky, 112) e in contemporanea in 50 paesi, compresi Usa, Canada e Australia, è uno spy thriller dal respiro internazionale, girato fra Marocco, Medio Oriente e Inghilterra, incentrato sui segreti di Stato e del business delle guerre. Ed è già stato rinnovato per una seconda stagione.

Scritto da Matthew Parkhill (Rogue), è la prima produzione tv europea dei canali Fox. La vicenda segue il protagonista Mark Strong ( Syriana, Sherlock Holmes, The imitation game ) nei panni di Max Easton, ex agente dell'MI6 - l'intelligence inglese - il cui passato torna a tormentarlo. Richiamato sul campo per occuparsi di una spinosa situazione che vede coinvolto il figlio che aveva deciso di seguire le sue orme. Sullo sfondo il complotto internazionale tra servizi segreti per trarre profitto dal caos in Medio Oriente. Il termine Deep State - usato dai politologi - è tornato in auge con Donald Trump e descrive quei corpi intermedi del potere che rappresentano un governo ombra in grado di decidere le sorti del Paese.

Non si tratta solo di servizi segreti ma di apparati burocratici che in qualche caso - di qui la malizia di Trump - non rispondono alla leadership politica civile ma persegue altri fini. In un trailer diffuso recentemente, il protagonista Max Easton è più che mai intenzionato a scoprire la verità: si apre con delle parole inequivocabili, che lasciano presagire le sconvolgenti rivelazioni che attendono lo spettatore: «Non amo essere ignorato». A Max viene mostrato un dossier relativo a Harry Clarke e gli viene riferito che Clarke è stato tradito e ucciso da un uomo di nome Alexander Said ( Zubin Varla ). Easton ha adesso l'opportunità di fare giustizia per la morte di Harry. Seguono poi una serie di scene action, con esplosioni, sequestri di persona e un breve dialogo fra Max e sua moglie.

Deep State nasce sulle tracce di film come Syriana e vuole fare luce sui retroscena economici e gli affari sporchi dietro alle guerre internazionali, nonché sugli apparati burocratici che condizionano l'operato dei governi. Nel cast anche Joe Dempsie (Game of Thrones), Karima McAdams (Fearless, Vikings) e Lyne Renee (Madam Secretary).