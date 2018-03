Superare timidezza o insicurezza, parlare in maniera chiara e soprattutto efficace, acquisire solide basi per la comunicazione in pubblico. Sono alcuni degli obiettivi del corso di public speaking tenuto da Andrea Ciresa, formatore e NLP Master Practitioner certificato dalla Society of NLP.



L’evento si rivolge a tutte quelle persone che, per lavoro o nella vita privata, hanno la necessità di essere efficaci in riunioni, presentazioni, eventi politici e pubblici, insegnamento o gestione di gruppi e squadre.



Il corso sarà articolato in 2 giornate, dalle 9.00 alle 18.00 con una pausa pranzo, e si svolgerà il week end del 14 e 15 aprile 2018.



Utilizzando anche tecniche mutuate dalla PNL (Programmazione Neuro-Linguistica) le attività e gli argomenti che si tratteranno nelle due giornate intensive, verteranno sui principi fondamentali della comunicazione in pubblico; nonché sulla gestione del proprio stato emotivo durante una presentazione; lo studio degli schemi linguistici e delle caratteristiche dei grandi comunicatori; la raccolta di informazioni della propria audience prima e durante la presentazione, insieme all’arte della calibrazione e la creazione di un’alleanza con il gruppo, dove si svilupperanno temi inerenti a come mantenere viva l’attenzione dei partecipanti per tutta la durata dell’incontro.



«Ciò sarà possibile - spiega il relatore Andrea Ciresa - attraverso la trattazione delle più affermate teorie nell’ambito della comunicazione in pubblico e naturalmente con molta pratica. Sono previste, infatti, minimo 5 uscite a partecipante in modo da applicare subito quanto appreso». Il 6 aprile si chiuderanno le iscrizioni. I posti a disposizione sono 12.



Per Informazioni ed iscrizioni: andrea.ciresa@gmail.com o 349.1784740