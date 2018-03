Giovani maestri Ninja, doppio appuntamento per voi in Trentino: a Pergine e ad Arco.



Il primo, in ordine di tempo, è per il prossimo fine settimana: sabato 17 e domenica 18 marzo (dalle 10 alle 20) sbarca allo Shop Center di Pergine Valsugana il tour italiano Lego Ninjago. Sarà l’occasione, per i bambini, di provare i nuovi set Lego Ninjago dedicati all’arte dello Spinjitzu.



I bambini, in particolare, potranno prendere parte a due competizioni diverse: lanciare lo spinjitzu sulla rampa di lancio e mandarlo più in alto possibile o lanciare lo spinjitzu su un tavolo per vedere chi lo fa girare più a lungo.



Abilità, astuzia e gran voglia di divertirsi sono gli ingredienti necessari per prendere parte alla sfida con Cole, Lloyd, Nya, Kai, Zane e Jay.



Un modello Ninja a misura reale sarà a disposizione di grandi e piccini per le foto.