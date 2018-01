Si rinnova l’appuntamento con «Gli incontri del giovedì», il ciclo di serate dedicate alla salute e alla prevenzione delle malattie che coinvolge diverse località del territorio per tutto il mese di febbraio. Questa settimana l’appuntamento è il 1° febbraio alle 20.30 in sala Borghesi Bertolla a Cles, con una serata dedicata al carcinoma della mammella: «Tumore al seno. Conoscerlo, prevenirlo e curarlo». Gli incontri sono organizzati dall’Assessorato alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e la Consulta provinciale per la salute.

Nel secondo appuntamento de «Gli incontri del giovedì» si parlerà di tumore al seno, con un focus sulla recente istituzione della rete clinica Breast Unit, un percorso diagnostico-terapeutico che mette in rete tutti i professionisti che lavorano sulla patologia mammaria, dal senologo all’oncologo, dal chirurgo allo psicologo, ottimizzando la collaborazione tra professionisti e tra servizi ospedalieri e territoriali. Tutto ciò, a garanzia di un’adeguata e personalizzata presa in carico delle pazienti lungo tutto il percorso di cura.

Interverranno Marco Pellegrini, direttore dell’Unità operativa di senologia clinica dell’ospedale di Trento e Antonella Ferro, coordinatrice delle rete clinica Breast Unit. Partecipano alla serata le associazioni Lilt-Lega Italiana per la lotta contro i tumori, con Mario Cristofolini e Anvolt-Associazione nazionale volontari lotta contro i tumori, con Elisa Zeni. Sarà presente anche l’assessore alla salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.