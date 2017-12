Se ad aprire la stagione della grande fiction Rai sarà, come annunciato, la serie evento firmata e diretta da Francesca Archibugi, Romanzo Famigliare (dall'8/1 su Rai1), Mediaset punta sulla trasposizione in tv del film campione al box office Immaturi (dal 12/1 su Canale 5), che vede tra i protagonisti sul piccolo schermo una parte del cast della pellicola.

Ma ritornano sul servizio pubblico anche Don Matteo, il prete più amato in tonaca e bicicletta, e Montalbano, il commissario famoso anche oltreoceano nato dalla penna di Andrea Camilleri, con Amore e La giostra degli scambi Titoli spettacolari come Britannia, Westworld 2 e due nuovi episodi per I delitti del BarLume su Sky Cinema. Eccolo, lo scoppiettante 2018 di Sky.

Nel nuovo anno vedremo anche come andranno a finire le relazioni pericolose e scandalose di The Affair. Importanti biopic in arrivo su Rai1 con Rocco Chinnici (23/1) con Sergio Castellitto e Fabrizio De André. Principe libero (dal 12/2), con Luca Marinelli.