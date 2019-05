Festival dell'Economia 2019

Dal 30 maggio al 2 giugno torna a Trento il Festival dell'Economia. Quest'anno verrà affrontato un tema legato alla politica: globalizzazione, nazionalismo e rappresentanza.

Negli ultimi anni in molti paesi si è assistito all’affermazione di partiti che contrappongono il popolo all’élite e che invocano il protezionismo e il ripristino della sovranità nazionale. L’ideologia è relativamente semplice: c’è un popolo inteso come un blocco omogeneo cui si contrappone un’èlite altrettanto omogenea nell’essere corrotta e lontana dai problemi dei cittadini. In mezzo a queste due entità non c’è spazio per corpi intermedi”.

Cosa spiega questi sviluppi che modificano radicalmente le tradizionali divisioni fra destra e sinistra, gli assi del conflitto politico e che hanno già messo in crisi le socialdemocrazie europee? Questo interrogativo, che ha stimolato molta ricerca economica negli ultimi anni, sarà al centro della quattordicesima edizione del Festival dell’Economia di Trento.

Da domenica 26 maggio, dopo aver effettuato l'accesso con le tue credenziali, vai su http://edicola.ladige.it/ nella sezione contenuti speciali e sfoglia il magazine.