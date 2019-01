Torna la Luna Rossa

Il 2019 inizia con un grande evento astronomico atteso da molti: la Luna tornerà protagonista in cielo all’alba del 21 gennaio con un’eclissi totale.

Le regioni italiane potranno seguire il fenomeno a partire dalle ore 03:30 fino al momento del tramonto del nostro satellite, in direzione Ovest, intorno alle ore 07:00.



Nella fase centrale dell’eclissi la Luna sarà completamente immersa nell’ombra terrestre assumendo un intenso colore rosso cupo: qual è l’origine di questa colorazione?



La luce del Sole viene in parta rifratta verso la Luna attraversando l’atmosfera terrestre, dagli strati più alti e meno densi a quelli inferiori. Poiché la luce solare di breve lunghezza d’onda (blu) viene assorbita maggiormente rispetto a quella rossa (di lunghezza d’onda più elevata), nella luce deviata verso la Luna predomina la componente rossa.



Alle ore 3.30 avremo l’inizio del fenomeno: sarà difficile accorgersi di qualche cambiamento sulla superficie lunare fino alle 4.30, quando comincerà la fase di penombra. Allora, ad occhio nudo o con l’aiuto di un piccolo binocolo, noteremo la parte orientale del bordo lunare scurirsi poco per volta: verso le 5.30 l’oscuramento interesserà oltre metà della Luna e sarà facilmente osservabile. Dalle 5.45, per un’ora intera, assisteremo al magnifico spettacolo della Luna Rossa per poi ammirare il nostro satellite tramontare ancora quasi completamente eclissato.



L’eclissi totale di Luna sarà visibile dalla città così come dalla montagna senza alcuna difficoltà, meglio se con l’orizzonte Ovest libero da ostacoli: è in quella direzione infatti che tramonterà il nostro satellite a conclusione dell’evento. Ideale avere con se un binocolo con 5/10 ingrandimenti per godere al meglio di questo spettacolo astronomico.



Cieli sereni!