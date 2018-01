Giochino elettorale: chi ha detto cosa?

Mancano diverse settimane all’appuntamento elettorale del 4 marzo, e in questi giorni ne abbiamo sentito di tutti i colori. Parole più o meno in libertà, promesse degne di Cetto La Qualunque (ancora non abbiamo sentito il fatidico slogan «Cchiù pilu pe’ tutti», ma siamo fiduciosi), sogni e desideri più o meno realizzabili.

Niente di nuovo, si dirà, in campagna elettorale. Ma forse stavolta si esagera un po’. In ogni caso, proviamo a fare questo giochino, così, tanto per sdrammatizzare. Di seguito trovate quattro word cloud riferiti ad altrettanti protagonisti della campagna elettorale: Silvio Berlusconi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Matteo Renzi. Sono le rappresentazioni grafiche delle parole dei quattro leader affidate ieri alle agenzie di stampa.

Vediamo chi è preparato: sapreste dire a quale dei quattro leader politici è riferita ciascuna word cloud, numerata da 1 a 4?