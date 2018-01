Ma che strana razza di rozzi razzisti! Un’affermazione diffamatoria?

Molti trentini si chiedono dove sia l’Arturo Caumo, l’ultimo clochard di Trento o, come direbbe don Dante, l’ultimo barbone trentino.

Per la vicinanza che personalmente ho sempre avuto con Arturo, da quando era affidato alla famiglia del Nardo ai Steneghi di Regnana, voglio ricordare che il 25 gennaio dello scorso anno ha lasciato questo mondo e ora riposa nel cimitero di Nomi, dopo aver trascorso i suoi positivi ultimi anni alla casa di riposo del centro lagarino.



Dopo un anno il ricordo lo faccio anche perché Arturo era diventato un personaggio della città e più volte la stampa si è occupata di lui.

Era un uomo buono al quale il destino aveva riservato una vita che, fino ai suoi sessantacinque anni, è stata il sinonimo di emarginazione, ma come lui affermava, di grande libertà.



Abbiamo detto che Arturo, originario della Valsugana, era un uomo buono, infatti chi lo ha conosciuto bene come gli infermieri del pronto soccorso e gli uomini del 118, ne parlavano sempre con simpatia.

Quindi ad un anno dalla sua morte il ricordo mio, ma di tutti i trentini, è di un barbone che amava la sua città considerandosi sempre un abitante di Regnana di Bedollo, ove era stato allevato prima di iniziare a lavorare e, strumentalizzato dai suoi compagni di lavoro sindacalizzati, ha lasciato la Ignis e ha iniziato il suo lungo cammino per le vie della città.



Lo ricordiamo con affetto e simpatia perché, a suo modo, ci ha insegnato da barbone, a vivere.