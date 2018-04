La strage di via Fani e il rifugio delle Viote

Nelle indagini sulla strage di via Fani emerse, più volte, il nome di Marco Pisetta ortolano a Canova di Gardolo quando in quella località c’erano ancora molti terreni coltivati. Una figura che galleggia fra storia e leggenda; una storia complessa, contraddittoria e ancora misteriosa. Di certo era uno delle Brigate Rosse, ma un uomo semplice finito in una palude per lui smisurata. Padre Adolfo Bachelet, fratello del giurista assassinato dai brigatisti, lo ha descritto come un abilissimo intagliatore del legno ma francamente, quanti oggi ricordano quella figura di anarchico, brigatista o infiltrato nelle Br, pentito, informatore, manovrato dai servivi segreti o, forse, fu lui a prenderli in giro?

Comunque storia non minima, con il suo nome a spuntare addirittura nelle prime indagini attorno a piazza Fontana perché visto – da chi? dove? – fra Milano e Torino con a tracolla quella sacca sportiva di colore rosso e nero che non abbandonava mai nei giorni della famosa strage. Milano ordinò indagini a Trento; tutto culminò nella perquisizione, in una sorta di «comune» in via Gazzoletti, dove c’erano due o tre ragazzi profondamente addormentati e molte bottiglie vuote.



La sua figura ricomparve nelle prime ore delle indagini attorno a via Fani; il suo nome e la sua fotografia sono fra i dati e le immagini distribuiti dal Ministero degli Interni poche ore dopo la tragedia. Ma quando l’Agenzia Ansa trasmise la nota del Ministero, nella redazione trentina del giornale Alto Adige il cronista di giudiziaria la ridusse a quattro righe scrivendo: «Fra i ricercati c’è anche Marco Pisetta, più noto come informatore del Sid (servizio informazioni difesa ndr.) che come terrorista».



Nessuno si curò di spiegare che era già nelle mani dei servizi segreti. Al Viminale una nota informativa lo indicava come alpinista provetto, soprannominato Ercolino, e così qualcuno pensò che i brigatisti gli avessero consegnato Moro e lui lo aveva nascosto sul Monte Bondone, alle Viote, in un fienile o in una baita o in un anfratto. Quando l’ufficio politico della questura di Trento diffuse un po’ sottobanco l’informativa ai cronisti dei giornali trentini, poiché tutti ovviamente conoscevano molto bene le Viote, si pensò ad un errore di trasmissione commesso dai telescriventisti di turno al Viminale.



Le Viote erano percorse dall’alba al tramonto, persino nelle notti di Luna piena, da fondisti; era il luogo dove, nei giorni di intenso sereno, le bellissime della città correvano a prendere il sole nelle buche scavate fra la neve in luoghi in vero non sempre lontani da possibili occhi indiscreti. Era località di podisti, sci alpinisti e appassionati – erano ancora pochi – delle «ciaspole». Certo, c’erano fienili e baite e baracche e ovunque orme più o meno profonde. Insomma le Viote era luogo frequentatissimo.



In questura si comprese che la citata informativa non lasciava dubbi: le Viote erano le Viote del Monte Bondone, insomma di Trento Alta. Bisognava muoversi, agire, controllare, perquisire. Si cominciò con i posti di blocco lungo le tre strade che salgono alla montagna, si aprirono portoni, porte, portoncini.



Sui quotidiani trentini si contempla la cronaca di quell’impresa intitolata «Alle Viote con i mitra in pugno – cercavano la prigione di Moro” e il racconto dei carabinieri che “pistole spiante si sono avvicinati con ogni precauzione al rifugio Viote. Comprensibile lo sgomento, lo stupore e l’ironia di molti sciatori che a conclusione di una giornata sulla neve si stavano riposando dentro e fuori il rifugio mentre il sole stava tramontando».



La perquisizione al rifugio Viote aveva dimostrato l’enorme confusione delle indagini confermando come le capacità investigative dei servizi segreti fossero ridotte a zero. E non c’era speranza di una sollecita ripresa.



Ma c’era un’altra notizia. Dalla “prigione del popolo” dove era segregato, Moro aveva scritto alla Democrazia Cristiana chiedendo, “come avviene in guerra”, uno cambio di prigionieri, “urgente, tanto più quando, non scambiando, taluno resta in grave sofferenza (cioè all’ergastolo ndr) ma vivo e l’altro viene ucciso”. I brigatisti avevano proposto uno scambio: tredici detenuti condannati per reati gravissimi da scambiare con Aldo Moro; i vertici della Dc erano andati nel pallone e avevano cominciato a dichiarare che quelle frasi come “è la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla Dc, la quale arroccata ai suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo, un suo esponente di prestigio e militante fedele, sia condotto a morte”, non si potevano attribuire al presidente.



C’era stato un intervento di Flaminio Piccoli e Moro gli aveva risposto – i brigatisti gli avevano lasciato ampia possibilità di scrivere – “e che dire dell’onorevole Piccoli, il quale ha dichiarato che se io mi trovassi al suo posto, per così dire libero, comodo, a Piazza del Gesù, direi le cose che egli dice e non quelle che dico stando qui”.



Moro aveva capito che sarebbe stato ammazzato se lo Stato non avesse liberato i tredici detenuti quasi tutti ergastolani eccetto Renato Curcio, ed indicava “un’equa trattativa umanitaria che consenta di procede ad uno scambio di prigionieri politici ed a me di tornare in seno alla famiglia che ha grave ed urgente bisogno di me”. Come si legge nella lettera indirizzata da Moro al Presidente della Camera Pietro Ingrao, missiva tenuta abbastanza riservata.