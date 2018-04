Dalla Resistenza tradita alle Brigate Rosse

A Trento le Brigate Rosse avevano alcuni convinti emulatori – non fiancheggiatori – che il 13 marzo del 1978, tre giorni prima della strage di via Mario Fani e del rapimento di Aldo Moro, tappezzarono la città di manifesti con la stella a cinque punte. A Torino, nell’aula ricavata nella caserma Lamormora, stava iniziando il processo alle Br; nelle vie del Giro al Sas, almeno quattro persone – qualcuno casualmente le intravide a tarda notte in via Oriola – incollarono manifesti di grande formato.



Caratteri cubitali bianchi su sfondo rosso ad annunciare «siamo in un clima di guerra civile, la lotta armata si sta radicando nel paese, la giustizia borghese è solo un’arma per l’oppressione del popolo» e poi il riferimento al processo dove Renato Curcio appariva come l’imputato più importante o più meglio, il più noto ai trentini di mezzo secolo fa.

Ovviamente nessun contatto – anche se all’indomani di via Fani la coincidenza temporale apparve inquietante – fra la colonna romana che s’apprestava all’orrenda strage e quel drappello di trentini dove si sognava di diventare brigatisti. Fu un episodio di emulazione commesso da chi, nei cortei gridava «Curcio libero» e negli anni seguenti attuò alcuni attentati incendiari rivendicati da volantini dove il gergo era confusamente brigatista.



Il capo della procura della Repubblica Francesco Simeoni ordinò «severe e urgenti indagini». A memoria, non si scoprì neppure la tipografia dove i manifesti erano stati stampati.

Certo, Renato Curcio e sua moglie Margherita Cagol erano partiti da Trento per abbracciare – però a Milano – la lotta armata, ma in città nell’epoca del Sessantotto, nei tragici giorni di Piazza Fontana e di Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico precipitato dalla finestra del quarto piano della questura a Milano, non parlarono mai di impugnare le armi.



Resta la convinzione che quella di via Fani è una tragedia arrivata da lontano, che ha radici nella collaborazione di Palmiro Togliatti, l’uomo venuto dall’Unione Sovietica, ai governi di Alcide Degasperi, l’uomo venuto dal Tesino. Forse ha antiche radici nell’epurazione mancata dopo il 25 aprile del 1945, dall’amnistia si disse sbagliata ma necessaria per pacificare gli italiani, poi nella sconfitta elettorale del 18 aprile 1948. Avvenimenti oggi lontanissimi ma, mezzo secolo fa, bastevoli a convincere il popolo della sinistra che la Resistenza l’avevano fatta i comunisti ma l’avevano vinta i democristiani nelle urne elettorali di 70 anni fa.



Così si era radicata l’idea della Resistenza tradita, esplosa il 14 luglio del 1948 il giorno dell’attentato a Togliatti che vide i partigiani impugnare le armi, vulgata che arriva fino ai Gap di Giangiacomo Feltrinelli e alle Brigate Rosse di Margherita Cagol, Renato Curcio, Alberto Franceschini. Era il mito del combattente che aveva deposto le armi per ordine del partito interrompendo quel percorso rivoluzionario destinato a trasformare la guerra patriottica al nazifascismo in guerra di classe, cresciuto attorno all’ onda lunga e disordinata del Sessantotto, l’epoca della ribellione al privilegio, al potere, allo sfruttamento ma che dilatandosi a dismisura, aveva stravolto idee e ideali sfociata negli anni del terrorismo consegnati alla storia della Nazione come «anni di piombo».



Con un tormentoso interrogativo a rodere l’ultrasinistra: perché le armi che furono legittime contro il fascismo della Repubblica di Salò non si potevano spianare contro la Democrazia Cristiana di Aldo Moro?



«Mai più senza fucile» e «Viet Cong vince perché spara» si gridava nei cortei che s’infittivano dopo attentati devastanti: il 12 dicembre del 1969 a Milano nella banca dell’Agricoltura; il 20 luglio del 1970 a Gioia Tauro dove era deragliato il treno «del Sole», il 30 luglio alla stazione di Trento dove era fin tropo facile indicare la mano omicida nei separatisti tirolesi, il 28 maggio del 1974 a Brescia, in Piazza della Loggia e la notte del 4 agosto dello stesso anno in una carrozza dell’espresso Roma-Monaco in val di Sambro quasi all’imbocco della galleria di San Benedetto. Nelle piazze di Roma, Milano, Bolzano, due volte a Trento, i cortei dei camerati scandivano «Ankara, Atene, adesso Roma viene» sperando in un golpe militare che avrebbe spazzato via i comunisti.



Mezzo secolo fa o giù di lì, l’Italia non era un paese normale – dalla «prigione del popolo» che non era solo un luogo di detenzione ma un braccio della morte – Moro che del nostro Paese era stato più volte presidente del Consiglio in odore di diventare Presidente della Repubblica, scrisse che «si vive in un paese squinternato» dove il Pci era un partito stalinista con il leader carismatico Togliatti (dal libro «Alcide De Gasperi» di Giuseppe Matulli di recentissima pubblicazione) a dichiarare in un’intervista nel novembre del 1947: «noi ci manterremo sul piano parlamentare fin quando ci sarà possibile… per il resto si possono fare anche rivoluzioni democratiche» e nel 1968 Pietro Secchia, vicepresidente comunista al Senato, fece pubblicare per le edizioni di Giangiacomo Feltrinelli un opuscolo ricco di precise «istruzioni» che paiono utili alla lotta armata.



C’è in uno scritto di Adriano Sofri una frase che più delle altre sembra segnare il passaggio fra il Sessantotto ricco di grida, di canti, di idee e di ideali, alla lotta armata: «Finito il gioco, la gioia, la lealtà [iniziava] l’età adulta nell’orrore e nella determinazione». È certo che a Trento i sindacati e i movimenti della sinistra radicale dove c’erano personaggi di spicco come Alberto Pacher, Sergio Fabbrini e Lucia Coppola – che hanno segnato e ancora segnano la storia di casa nostra – svolsero una forte lotta di vigilanza e contrasto ad ogni forma di violenza.



Questo accadeva mentre a Roma la famigerata colonna brigatista decideva se era meglio rapire Giulio Andreotti oppure Aldo Moro. E scelsero Moro perché, a differenza di Andreotti, non aveva un’auto blindata.