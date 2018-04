Sequestro Moro: quanto vale una vita umana?

Quella di quarant’ anni fa era stata – dopo gli anni della guerra – la Pasqua più incerta perché dominata dal terrorismo delle Brigate Rosse che, uccisi a Roma, in via Fani, i cinque uomini della scorta, tenevano prigioniero Aldo Moro rapito nel tragico agguato.



Dall’orrore della «prigione del popolo» il Presidente della Democrazia Cristiana scriveva alla moglie poche righe: «Mia carissima Noretta, desidero farti giungere, nel giorno di Pasqua, a te e a tutti, gli auguri più fervidi e affettuosi», aggiungendo quell’«io discretamente, bene alimentato ed assistito con premura» che voleva essere un messaggio rassicurante, ma anche il segno d’avvio di un colloquio, o meglio di una trattativa, fra i brigatisti e la Repubblica italiana.



C’erano già state le sei telefonate con cui le Brigato Rosse avevano rivendicato l’uccisione degli agenti di scorta e il rapimento del «servo dello stato Aldo Moro» chiedendo la liberazione «di tutti i compagni detenuti a Torino» dove si tentava, fra mille inciampi, di cominciare il processo ai fondatori delle Br; adesso Moro chiedeva al leader della Dc Zaccagnini – il famoso «zac, zac» delle piazze scudocrociate – l’apertura di una trattava con quella frase destinata a dividere gli italiani: «Vi sono certamente problemi per il Paese che io non voglio disconoscere, ma che possono trovare una soluzione equilibrata anche in termini di sicurezza, rispettando però quella ispirazione umanitaria, cristiana e democratica, alla quale si sono dimostrati sensibili Stati civilissimi in circostanze analoghe, di fronte al problema della salvaguardia della vita umana innocente».



Moro chiedeva di trattare con le Br per essere liberato; per la Dc il dramma diventava una ossessione, come ricordò molti anni più tardi, quando era giù uscito dalla vita politica, Flaminio Piccoli ricostruendo con Enrico Pancheri quei 55 giorni che segnarono la storia della nostra giovane democrazia costretta a sopportare una sfida al cuore dello Stato culminata una manciata di giorni più tardi nel bagagliaio di una R4 rossa parcheggiata non a caso, in un crocevia politico, cioè in una strada fra Piazza del Gesù, sede della Democrazia Cristiana e via delle Botteghe Oscure, sede del Partito Comunista italiano.



La voce di Moro ripetutamente diffusa dalla «prigione del popolo» non venne ascoltata anche se il dibattito fu lacerante; la Democrazia Cristiana si arroccò nel bunker scudocrociato. In verità quasi nessuno pensò davvero che i brigatisti avrebbero avuto il coraggio di uccidere l’uomo con il quale avevano convissuto per 55 estenuanti e lunghissimi giornate.



Appunto di quei giorni si parla adesso in alcune scuole del Trentino e fra quanti, in quel marzo del 1978 - era l’onda lunga e disordinata del Sessantotto che aveva stravolto idee e ideali - vissero quelle giornate, nelle aule scolastiche applaudirono e cantarono Bandiera Rossa alla notizia dei cinque uomini dello Stato assassinati e del rapimento del presidente della Dc. E ci sono i testimoni della politica di quasi mezzo secolo fa: il sottosegretario Luciano Azzolini e il senatore Giorgio Postal, che si possono tranquillamente definire superstiti di quell’epoca della quale si va smarrendo la memoria.



Resta e resterà un dilemma: Moro poteva essere salvato? L’interrogativo, spiega Luciano Azzolini che di Moro fu discepolo all’Università, nella vita politica e nelle giornate di vacanze a Predazzo, resta perché la richiesta dei terroristi era di aprire una trattativa formale e non riservata con lo Stato. Ma al di là delle valutazioni di chi riteneva che lo Stato non potesse riconoscere ai terroristi il rango di interlocutori e di chi pensava che, dopo tante vittime innocenti a partire dagli uomini uccisi nelle file delle forze di sicurezza, lo Stato non potesse venire a patti con gli assassini per salvare un uomo politico, resta un lacerante quesito: la vita di un uomo non vale più di ogni altra cosa, ragion di Stato inclusa?