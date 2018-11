Il sessismo e la generala delle carabiniere

Un gruppo di femministe del collettivo «Primula Rossa armata combattente per la costituzione del nucleo rivoluzionario comunista antiomofobo» col nome di battaglia di «Chi non lavora non fa l’ammore» si è dichiarato in stato di agitazione permanente contro il neogovernatore Fugatti.



L’agitazione permanente è un malessere psicosomatico di natura politica che influenza l’equilibrio della mente generando una progressiva perdita del senso della realtà. Lo stato maggiore dell’ordine ha denunciato l’ennesimo atto di bieca omofobia: «Non solo nel moderno Trentino sono ancora le donne a dover partorire - ha sbottato la portavoce del movimento - ma che il presidente Fugatti faccia pipì in piedi, è intollerante. E non si dica che non è vero perché ci sono dei testimoni!».



La vice portavoce ha poi proseguito con una minaccia: «Siamo pronte a scendere in piazza ogni volta che necessario!», «Bella idea, magari ogni 28 giorni così scaricate un po’ di nervosismo» avrebbe risposto il leghista Savoi subito zittito da un fitto lancio di borsette Luis Vuitton. Indubbiamente, è preoccupante questa deriva populista - sessista che ancor oggi, nel 2018, porta al mancato rispetto delle quote rosa tra i donatori di sperma; però va detto che qualche passo avanti è stato fatto. Termini come «femminicidio», «assessora», «avvocata» o «generala delle carabiniere» fanno ormai parte del linguaggio comune, e sono già stati inseriti nell’enciclopedia Treccagne. Tuttavia, parlando di «femminicidio», va precisato che una donna italiana ha nella sua vita una probabilità dello 0.05% di subire un omicidio. Cioè, la stessa probabilità di morire in un incidente con un trattore (dati Aspas), ma nessuno parla di «trattoricidio».



Il tasso di suicidio di uomini divorziati è quasi 300 per milione l’anno (dati Eures), dovuto in molti casi a sentenze che privano i papà dei loro figli, della loro casa, del loro reddito; ma non esiste nessun «divorzicidio». Così come non si parla di «tacchinicidio» nei giorni del Thanksgiving americano o di «agnellicidio» sotto Pasqua o di «congiuntivicidio» quando parla Luca Giurato.



Appare però chiaro, che la contrarietà delle femministe verso Fugatti è soprattutto di natura politica. Il fatto che una persona che è appena arrivata dal Burkina Faso non abbia gli stessi diritti di un trentino che aspetta da 15 anni una casa popolare, è un fatto di una logicità disarmante; ma ciò che il collettivo femminista non perdona al neo governatore è di avere avuto le ovaie per sostenerlo pubblicamente.