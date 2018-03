Tutti pazzi per l'igiene, tranne chi va in autobus

A Trento continuano ad aprire nuove profumerie. Per favore qualcuno informi della cosa gli studenti che prendono l'autobus. Ieri all'ora di punta l'autista aveva la maschera antigas. Se scappava una scintilla da qualche accendino probabilmente l'autobus sarebbe esploso. A parte quelli che prendono l'autobus nelle ore di punta, in questo periodo sembra che tutti siano fissati con l'igiene. Adesso non basta più lavarsi con acqua e sapone.

Bisogna usare il deodorante, il body milk, i sali da bagno, hanno inventato anche la crema anti età per le mani.. che dopo una certa età fai prima a metterti i guanti. Perché mettersi la crema anti età sulle mani quando il resto del corpo ti cade a pezzi è come raddrizzare le sdraio sul ponte del Titanic. Non c'è proprio limite. L'altro giorno volevo comprare uno spazzolino da denti e il commesso mi fa: «Lo vuole con la testina basculante, le setole arrotondate, col WI FI, il manico flessibile, anatomico, ritardante?». Gli ho detto: lasci stare continuerò a usare lo spazzolone del bagno.

E che dire del filo interdentale? Un'altra idiozia. Da che mondo e mondo un vero uomo quando ha qualcosa tra i denti se lo toglie con la carta d'identità, i più raffinati col cappuccio della Bic. Il problema è che con tutti questi prodotti è facile sbagliarsi. Pensate ai deodoranti. Ci sono deodoranti per la bocca, per le ascelle, per i piedi. Che se ti sbagli ti ritrovi i calzini che sanno di ascelle e l'alito che sa di piedi. Certo, di piedi puliti ma pur sempre piedi.Questa fissa per l'igiene è come una droga: più ti ci metti e più ne senti il bisogno. Così a un certo punto non ti basta più eliminare lo sporco visibile, ma vuoi arrivare addirittura sotto pelle, attaccare i batteri, eliminare i nemici dell'igiene. Come se fossi un water. Senza contare poi i prodotti per la flora batterica, perché noi nell'intestino abbiamo una flora batterica. Io con quello che mangio penso di avere anche la fauna.

Oggi non basta essere puliti, bisogna essere igienicamente puliti. E di chi è la colpa? Ovvio, delle donne. L'igiene è sempre stata cosa tipicamente femminile. Al contrario, noi uomini ci troviamo a disagio in bagno. Perché l'uomo se si bagna troppo, si restringe. Le donne invece dominano il bagno, è il loro territorio. Sono così a proprio agio in bagno, che quando finiscono di fare la doccia in realtà è solo l'inizio. Perché poi c'è il balsamo per i capelli, la crema anti-cellulite, la crema idratante, il latte per il corpo, il vino per le gambe, il brodo per le rughe? E dopo tre ore che tua moglie è asserragliata in bagno tu entri e le dici: «Ma sei ancora qui?» «Sì un attimo, mi tolgo la pelle morta e ho finito!» E tu pensi: No! Ha anche la pelle morta? Ho sposato un serpente...