Trentino, i rischi delle due elezioni

Non sarà semplice affrontare il 2018: per tutti, ma in modo particolare anche per l’Autonomia trentina. In questa regione e provincia (le due dimensioni non sono esattamente sovrapponibili) si dovranno fare i conti con due tornate elettorali e con un contesto europeo su cui varrebbe la pena si spendesse qualche riflessione in più di quelle che usa fare una politica piuttosto concentrata su se stessa. Già due elezioni in sequenza non sono una banalità, perché la prima, quella nazionale, avrà ricadute non piccole sulla seconda, quella provinciale. Il tema non è solo la distribuzione delle candidature, che già è un bel rebus con la legge elettorale tafazziana (termine tecnico) che è riuscita a costruire una classe politica che ha smarrito da tempo le coordinate. Non che siano cose indifferenti, ma il fatto è che la seconda scelta si tenderà a fare in anticipo, in contemporanea con la prima.

Il problema è che siamo tornati all’idea del «Trentino piccolo e solo», quella che Kessler combatté a suo tempo. Solo che allora il politico trentino proponeva si uscisse dalla logica di una marginalità negativa accettando di entrare nella dinamica della storia. Oggi invece ci si sta illudendo di vivere in un marginalità più che positiva, in una solitudine orgogliosa della propria diversità opulenta. Come se lo sviluppo raggiunto grazie alle intuizioni degli anni Sessanta non fosse il risultato di una immersione nel mondo esterno, nella scelta emblematica di aprire a Trento una Facoltà di Sociologia e non una di Scienze Forestali.

La necessità di uscire dall’illusione che la nostra «autonomia» sia uno scudo contro i travagli di un mondo che sta cercando di costruire, anche in modo confuso e drammatico, nuovi equilibri è impellente. Soprattutto oggi che quelle illusioni di ricostruzione delle oasi identitarie sta percorrendo l’Europa, dalla Gran Bretagna alla Catalogna. Per noi ancora più importante quello che sta accadendo nella vicina Austria, anche per le ricadute che questo avrà sul Sudtirolo.

La tesi che corre sottobanco per cui la solidità della nostra autonomia è in un raccordo banale (e spesso, ammettiamolo, supino) con Bolzano andrebbe sottoposta a verifica. Non per far risorgere nazionalismi italioti senza senso, ma per tenere conto che i nostri vicini, compartecipi di una regione che non amano molto, sono assai sottoposti ai venti che arrivano da oltre Brennero, dove la memoria di una identità sudtirolese «irredentista» non è affatto scomparsa dalla cultura della destra austriaca (per quanto magari la si aggiorni furbescamente).

E già che ci siamo ci si consenta di ricordare che nel 2018 si voterà anche nel Land della Baviera, territorio non certo insignificante per le dinamiche politiche di una Germania che si prepara comunque ad una impegnativa politica europea, ma anche territorio dove in un passato non lontano la questione irredentista sudtirolese ha trovato ricezioni pericolose.

Con un quadro nazionale italiano che sarà complicato, le classi dirigenti di questa regione dovrebbero trovare il coraggio e la sensibilità per uscire dal recinto dell’orgoglio localistico che le spinge anche troppo ad essere indulgenti, se non corresponsabili col fiorire di fantasie retrograde e pseudo-storiche che pensano di ricompattare il consenso popolare con un po’ di fughe nell’invenzione di un passato romantico.

Nel 2018 si discuterà inevitabilmente di rimodulare, se non di rifondare l’Unione Europea. È un passaggio che rischia di diventare deflagrante e che non è sicuro che l’Italia potrà gestire bene se sarà priva, come può essere, di un sistema politico capace di capire la portata della sfida anche perché preda delle eterne lotte di potere fra le sue fazioni politiche.

È un contesto difficile per l’autonomia trentina che può continuare a prosperare solo in un’ottica europea, che deve fra il resto farle riscoprire che la sua ricchezza è la regione, cioè questa invenzione che si mise in campo ai tempi dell’accordo De Gasperi-Gruber per risolvere un problema di confini non più inquadrabile nel nazionalismo ottocentesco.

I trentini devono farsi promotori di questa consapevolezza verso i loro partner sudtirolesi, a cui va spiegato che le sirene etnico-nazionali sono un ritorno all’indietro foriero solo di disastri per una piccola popolazione alpina che non può vivere se non come terra di raccordo ed esempio di creativa convivenza nella solidarietà fra persone che hanno imparato l’eguaglianza e la fratellanza nella condivisione di un ambiente e di un contesto difficili. Nell’anno che vedrà il centenario della conclusione della Grande Guerra è un compito arduo di cui devono farsi carico tutte le migliori forze della classi dirigenti: politiche, sociali, religiose, intellettuali. Perché il futuro non si costruisce idolatrando il passato e sognando restaurazioni, ma imparando dalla storia che gli uomini, quando vogliono, sono esseri razionali che sanno sempre costruire e ricostruire per chi verrà dopo di loro.