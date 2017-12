Il Natale ai tempi di Uber e Tripadvisor

Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se la storia di Natale avvenisse ai tempi nostri? Tanto per cominciare Giuseppe e Maria avrebbero consultato Tripadvisor e viste le recensioni non si sarebbero fermati a dormire lì. I Re Magi sarebbero solo tre tizi usciti in tempo dalla Borsa, e al posto dei cammelli sarebbero arrivati in Uber dopo avere intimato all'autista «segua quella stella!». Dal canto suo, se la Cometa apparisse in cielo oggi probabilmente sarebbe scambiata per un satellite spia e prima ancora che qualche ventenne brufoloso la inserisca su Google Comet, i caccia americani l'avrebbero abbattuta. Per poi emanare un comunicato di scuse dicendo che si è trattato di un errore: l'avevano scambiata per una funivia piena di gente. In questi tempi Social, il Natale è molto diverso da quand'ero piccolo io. Le mamme di scuola di mio nipote hanno fatto un gruppo Whatsapp; un altro.

Si chiama «Regali intelligenti». Al terzo messaggio che si sono scambiate è apparso il post: Babbo Natale ha abbandonato il gruppo. Oggi è tutto troppo tecnologico. Fino a vent'anni fa si spedivano gli auguri con i bigliettini, dovevi scriverli e imbucarli. Insomma era un lavoro, e significava che ci tenevi a quella persona. Oggi ti spediscono tutti le stesse GIF che sono quelle immagini animate però prive di anima. Delle catene di S. Antonio a costo zero, quindi puoi mandarle anche a chi ti sta antipatico, tanto sono gratis.

Ma auguri a parte, una delle cose più stressanti del Natale rimangono i regali. Il rituale dello shopping è una malattia che in-festa tutti e mette a dura prova anche i più equilibrati. I regali sono di due tipi: quelli fatti col cuore (dove si pensa alle esigenze del destinatario), e quelli fatti at the big Carla (alla carlona), cioè perché se deve. Questa seconda categoria si ramifica in due sottospecie. Alla prima appartiene chi dona un regalo appena ricevuto da terzi, fenomeno meglio noto col nome di «riciclaggio del regalo sporco». Il problema quando sei inconsapevole vittima di un regalo così, è che mentre te lo consegna il riciclatore ti dice «l'è sol en pensiero..» E tu dici «ma no te dovevi». E lui fissandoti mentre lo scarti ribadisce il concetto «no savevo cosa regalarte...» e tu ripeti «no-te-dovevi». E lui aggiunge «...eh ho pensà, el gà za tut..» e non ha ancora capito che «no-te-dovevi» è solo la prima parte della frase, la seconda è «regalarme na cretinà del genere».