Il singolo "Dimples" apre la strada al nuovo album della pianista trentina Isabella Turso

Sono le note di “Dimples”, ad anticipare il nuovo album di Isabella Turso, in uscita nelle prossime settimane, per l’etichetta Bluebelldisc Music.

Si tratta del terzo lavoro per pianoforte solo dell'artista trentina Isabella Turso, dopo i primi due capitoli discografici “All Light” e “Omaggio a Donaggio” e secondo i primi rumors sarà composto da una decina di composizioni e da una bonus track.

Scritto e registrato in un lampo, “Dimples”, uscito il 14 ottobre in tutti i principali digital store con la distribuzione della A1 Entertainment, è un brano che nella sua immediatezza comunicativa riporta in superficie le memorie d’infanzia, scavando nei ricordi più antichi.

Un concetto che emerge anche dal videoclip di “Dimples”, visibile in streaming sul canale dell’artista, girato tra Milano, Piacenza e la Corsica. L'acqua delle immagini infatti ben traduce l'incaptabilità e la naturale irrequietudine dell'artista. Non si ferma, la si contempla e osserva nel suo movimento ritmico e cadenzato, col piacere di goderne in purezza e incontaminaizone espressiva, nella bellezza del gesto musicale. Il rosso simbolo della passione artistica e l'azzurro come simbolo della purezza dell'anima e della generazione creativa.

“Dimples” ha chiuso un’estate davvero intensa per Isabella Turso che sempre per Bluebelldisc Music ha pubblicato anche i singoli “Get Busy” e “Dangerous (Busta Rhymes Remix)”, entrambi inseriti nel progetto Rapmaninoff, che mira ad avvicinare i temi della musica classica alle atmosfere urban del mondo hip hop. Due brani che hanno ottenuto una grande visibilità anche tramite i rispettivi video su Youtube a partire da “Get Busy” che ad oggi ha già raggiunto quasi le 46.000 visualizzazioni mentre sono 50.000 i clic realizzati dalla pianista sulle note trascinanti di e “Dangerous (Busta Rhymes Remix)”.