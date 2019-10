Torna l'evento "Un'Ora di Troppo": una sfida nel segno dell' Anficèlia del tempo a Mori e Trento

"Un' Ora di Troppo" quest'anno raddoppia. L'evento ideato nel 2009 da "I Plebei", per noi una delle band più creative della scena trentina, si terrà infatti, tra la notte di sabato 26 e la domenica 27 alle due del mattino, in due locali come l'Artesan Birrante in Via Modena, 11 a Mori e all' “H/akka/” in via dei Ventuno, 1, a Trento.

"Un'Ora di Troppo", che ha come sigla per questa edizione "L'Anficèlia del tempo, fa riferimento ad una particolare modifica temporale: ogni anno, alle 3 del mattino, quando gran parte della popolazione dorme insieme al sole, avviene qualcosa di strano: tremilaseicento secondi, sessanta minuti, spariscono nel nulla! Nel 2014 tengono a sottolineare gli organizzatori il direttivo di “Un’Ora di Troppo” si è ampliato, aggiungendo agli ormai storici componenti dei Plebei, il cantante Vincenzo R. Palombo e il fisarmonicista Simon Coppolino, anche Andrea Oberosler, Roger Guerra, Marco Parolin e Paolo Urbani.

<Il direttivo - spiegano - ritiene che un evento così particolare ed importante debba essere degnamente celebrato e ricordato al fine di restituire consapevolezza sul reale scorrere del tempo che non è opera di un freddo orologio, macchina di ingranaggi, ruote e leve, ma del sole e degli altri corpi celesti, i cui moti la natura sa imprimere e dirigere così artisticamente nel firmamento>. Per questi motivi la celebrazione sarà necessariamente artistica e l’arte, in tutte le sue svariate forme, sarà la vera protagonista di quest’ora, appunto, di troppo, perciò più artisti porteranno la loro creatività.

<Ci si chiederà quale arte potrà mai esserci in un’ora chiamata di troppo. Quindi daremo solo alcuni nomi di artisti senza svelare in alcun modo il contenuto di quel tempo che condivideremo con chi parteciperà: Riccardo Rea, Lorenzo Zanghielli, Federico Pizzini, Alessia Bonafini, parte de i Plebei e molti altri artisti e musicisti protagonisti a sorpresa>. Nel corso degli anni molti locali trentini hanno ospitato la manifestazione e molti artisti hanno avuto modo di omaggiare, a loro modo, questo prezioso momento di condivisione.

Parte delle location chiuderanno il servizio per celebrare l’ora di troppo e i posti saranno limitati quindi per accedere all’evento c’è bisogno di una prenotazione ai seguenti numeri: H/akka 3203876584 e Artesan Birrante 3496835096