Davide Prezzo: l’amore, quasi impossibile, nel video di “Blue love” ultimo singolo del cantautore

Il cantautore roveretano Davide Prezzo ha scelto il brano “Blue love” per il suo ultimo videoclip. Una produzione, curata dal regista trentino Max Bendinelli, che si lega alla vittoria di Prezzo dell’ultima edizione del concorso Rock Time, organizzato dalla Street Music di Dario Turco, e ospitato con i live al White Cafè di Pergine.

“Blue love”, contenuta in “Da che parte stai”, il primo album del cantautore di origini siciliane che vive da anni in Trentino, racconta di un innamoramento e di un amore inizialmente impossibile, vissuto solo in un sogno ma che poi diventa reale: una storia vissuta in prima persona da Davide e raccontata con un tono ironico che caratterizza la canzone. “Questo mio pezzo – spiega all’Adige il cantautore - è ispirato alle storie dei bluesman degli anni ‘20 e ’30 del secolo scorso, in cui si raccontava spesso del loro amore portato via da un treno e della sofferenza che provavano nel vivere questa separazione. In “Blue love” tutto questo viene raccontato in modo ironico e, spero, divertente”.

Nelle immagini del videoclip la storia, ambientata negli anni ‘60, è quella di un musicista di campagna che viene invitato a suonare alla “città del progresso”: lui ignaro di tutto quello che gli potrà accadere parte con le poche cose che possiede inseguendo il proprio sogno. Ciò che accadrà ha dell'assurdo, facendo autostop, incontra una donna aristocratica che con un solo sguardo lo cattura.

La storia prosegue in un locale in cui il musicista suona con la band, il Babarum di Volano, allestito con cura da Massimo Secchi di “BaBa Associazione culturale”, per una serata che viene accompagnata da una partita di poker quasi surreale, molto suggestiva e tutta da assaporare. Da sottolineare come la traccia di “Blue love” utilizzata per l’occasione è stata registrata interamente live in presa diretta ai Niva Studio di Pomarolo da Ivan Benvenuti e vede Davide Prezzo, voce, chitarra elettrica e armonica, al fianco di Massimiliano Peri alla batteria e percussioni, Luciano Sorcinelli al basso e Silvia lo Sapio ai cori e tastiere.