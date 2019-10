Ciki Bam e Lorena Michelon: una featuring all’insegna del “Doppio gioco”

Nuova collaborazione fra il rapper Ciki Bam e la cantante Lorena Michelon. La featuring ha i contorni di "Doppio gioco" e fa parte della tracklist dell’album del rapper “Help Me” uscito l’ 11 settembre in tutti gli store digitali.

Il video girato nella zona industriale di Spini di Gardolo, mostra scene in cui i due ragazzi cantano e raccontano il doppio sentimento che può nascere in una storia d'amore tra uomo donna. È così che la donna talvolta si sente trattata come una bambola e cerca attenzioni in un uomo che è allo stesso tempo padrone e succube di un sentimento che lo spinge a cercarla e poi rifiutarla contemporaneamente.

Nella clip curata dal giovane regista Emanuele Zillo Le Magnifique si racconta il continuo altalenarsi di sentimenti ambivalenti che si susseguono costantemente. La bambola di porcellana che si frantuma (fra l'altro parte del ritornello del brano è preso da "La bambola" di Patty Pravo) rappresenta il filo conduttore e la chiave del video, che mette in luce anche un significato intrinseco raccontato nel testo del rapper.

Alla realizzazione del video di “Doppio gioco” hanno contribuito Kazim e Elvis Kurtesi, Nory Calleyero e tutta la crew di Almas.