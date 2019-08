L’Opera di Amanda: le visioni psycho rock di “Via lattea” nel nuovo video

Nuovo videoclip per l’Opera di Amanda il trio formato da Simone Gottardi, chitarra e voce, Caterina de Giovanelli, basso e voce accanto a Fabrizio Lettieri alla batteria.

Le immagini sono quelle legate alle note di “Via lattea” per una clip realizzato grazie al supporto di Upload Sound, in quanto vincitori di una "Call for Artist" nel 2017.

Nel team che ha realizzato il videoclip, che ha dei contorni psichedelici, Michelangelo de Cia (Ina Ina/Exercoma) ha preparato alcuni visual proiettati sulla band mentre suona mentre delle riprese si occupati Mattia Nardin e Lionello Nardon.

Il brano “Via lattea” è tratto da “Farfalle” uscito ad inizio marzo un album indie rock con sfumature elettroniche che con un occhio osserva il cantautorato italiano ed è stato registrato da Fabio de Pretis al Blue Noise Recording Studio ed è stato masterizzato da Giovanni Versari presso La Maestà Mastering che ha lavorato anche con Muse, Verdena e Franco Battiato.

Sul fronte dei live da segnalare come l’Opera di Amanda sarà in concerto sabato 14 settembre a Vezzano per il festival Back To Rethia.