Ha la sigla di “Disco d’oro” il terzo lavoro degli Dmanisi che vieneaccompagnato dal lancio del video legato al singolo “Thenia”. Una canzone che per la band trentina stoner rock oriented, è anche una sorta di manifesto sonoro del nuovo cd: “Thenia - spiegano loro - è il parassita che alberga in ognuno di noi e ci unisce globalmente; rappresenta il tormento interiore che divora l'uomo moderno, avanza, e non riusciamo a vederne la fine. Ma questo tormento fondamentalmente in qualche modo ci tiene anche compagnia e forse non riusciamo più a farne a meno”.

Il brano “Thenia” è una canzone allegra con sonorità punk ed è piuttosto evidente la contrapposizione con “Bozzo” altro pezzo dell’album che sottolineano gli Dmanisi: “In fin dei conti parla della stessa cosa di Thenia, mettendo però l'accento sul disagio e la disperazione che spesso è il frutto del nostro vivere quotidiano”. Il video di Thenia è stato realizzato in stop-motion utilizzando la plastilina. Modellazione, animazione, fotografia e montaggio sono state fatte completamente "in casa" con l'aiuto di Beatrice e Maddalena, permettendo alla band di sperimentare nuovi processi creativi.: “Il risultato – evidenziano gli Dmanisi - si sposa perfettamente con il sound e lo "spirito" della canzone, e nella sua semplicità ci accompagna nel viaggio dentro noi stessi”.

Ad oggi gli Dmanisi, band che unisce Alessandro Galvan, Walter Panato, Simone Floresta, Stefano Neri e Jacopo Broseghini, bassista dei Bastard Sons of Dioniso, avevano pubblicato due Ep nel 2017 con i testi in italiano, scritti con l’aiuto del filosofo Gabriele Anesi. Si tratta di “Disco nero” e “Disco di porpora”, registrati, rigorosamente in presa diretta, nei Wankers Tbsod Studio dallo stesso Broseghini e stampati in tiratura limitata. Due lavori che quest’anno grazie all'impegno di Jacopo e all'interessamento di Fiabamusic, sono stati rimasterizzati e pubblicati su tutte le piattaforme digitali, seguiti appunto dalla pubblicazione del loro “Disco d' oro”.