“Un’altra estate”: il nuovo singolo di Ferdi C. con la featuring trap di Babs

Sono le note di “Un’altra estate” l’antidoto scelto dal musicista trentino Ferdi C. per superare il clima rovente di questo periodo. Il brano “Un’altra estate” è tratto dal nuovo cd di Corazzin "priVacy" e vede la featuring dai toni “trap” di Babs, al secolo Barbara Tamburini.

“Questo è una canzone per l'estate in tutti i sensi - racconta Ferdi C. - musicalmente strizza l'occhiolino agli stili che attualmente fanno da padroni in radio mentre un testo intenso racconta di un ragazza che dopo una storia finita passa la sua prima estate da single e vive una nuova esperienza di vacanza mettendosi in gioco nel cuore per prepararsi ad una nuova storia d'amore”.

Ricordiamo che l'album "priVacy", disponibile su cd e su tutte le piattaforme digitali più conosciute, è per Ferdi C. un omaggio alla Donna, e racconta tante storie e tanti stati d'animo che movimentano l’ universo femminile, cosi complesso e imprevedibile ma cosi indispensabile all’altra metà del cielo.

Il brano “Un’altra estate” esce per Art cof.fee project contenitore artistico nato dalla collaborazione storica con il cantante arvense Roberto Feliciano e negli ultimi anni con i contributi del musicista rivanno Riccardo Zanetti.