I Plebei: un video dedicato ai lettori dell’Adige per presentare il loro tour

Si apre venerdì 19 luglio all’Artesan Birrante di Mori, alle 21, il tour estivo dei Plebei. La formazione lagarina formata da Vincenzo R. Palombo, Simon Coppolino, Mario Speziali, Giosuè Parisi e Simone Oss, punterà anche sulle canzoni del suo ultimo Ep “Velo Svelo” uscito per l’etichetta ferrarese Alka Records.

Per la speciale occasione i Plebei ospiteranno alcuni ospiti durante il loro show. Oltre al misterioso Lucifuge e ad sua vecchia conoscenza che non voglio svelare: “Non abbiamo mai portato questa entità nei live, sarà la prima volta” spiegano i musicisti,con loro ci sarà anch e Brodolfo Sgangàn dei Supercani e il cartomago Filippo Girarddelli.

Quello di venerdì non sarà solo un concerto dunque ma una vera e propria festa plebea per inauguarare il nuovo tour e per celebrare degnamente l’evento il birrificio metterà in venderà bottiglie dedicate alla band in versione edizione limitata firmata dal logo plebeo,

Il tour dei Plebei toccherà nelle prossime settimane anche il Ferrara Busker Festival, Le parti di Ricambio e il Kinder Festival di Bolzano ma vedrà la band trentina protagonista di alcuni live made in Europa fra Grescia, Germania e Romania.