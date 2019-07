Il pop frizzante di “Sunday Forever” colora l’estate dei Poor Works

L’estate dei Poor Works è colorata dai ritmi pop e sbarazzini di “Sunday Forever”. Si tratta del secondo singolo estratto dall’album “All In” che ha segnato in questo 2019 il ritorno della band di Mezzocorona. I Poor Works, leggasi, Daniel Nardon, Christina Nicolini, Nicola Toniolli, Daniel Calovi, Patrick Calovi e Mauro Tomedi. Puntano su uno dei pezzi forti per quella che considerano come la canzone di chi non molla mai, dedicata a tutte quelle persone che hanno deciso di non invecchiare.

“Il brano Sunday Forever – spiegano i ragazzi rotaliani – è dedicato a tutti coloro che non sono ancora pronti a fare promesse e giuramenti a nessuno se non alla vita stessa. Quando le persone intorno a te fanno tutte le stesse cose, ma tu vai ancora controcorrente e vuoi ancora vivere cantando il mondo, ancora per un po’”.

Ad accompagnare la canzone anche un video dai toni allegri e scanzonati girato da Stefano Bellumat in arte Joe Barba e accompagnato anche dall’esibizione del team dance dell’Aquila Basket. “Il ballo è spensieratezza – spiegano i Poor Works - allegria condivisione. Un video che vuole essere un inno per tutte le persone che nella musica hanno (ri)trovato l’armonia, la felicità e la gioia di vivere. E’ sempre domenica quando parte la musica, che siano gli anni ’60, qui rappresentati dal gruppo Swing dance Trento, o gli anni '80, perfettamente impersonificati da Luke, Anto, Jimbo e Mollow”.