Bastard Sons of Dioniso: sulla Cima Tosa, a quota 3.173, per il nuovo video

I Bastard Sond of Dioniso sono saliti in alta quota per girare il loro nuovo videoreportage.



È on line infatti l’esecuzione live del brano «Venti tornanti» estratto dal nuovo album «Cambogia» dei Bastard.



Registrato a 3173 metri sulla vetta di Cima Tosa, la massima elevazione del meraviglioso gruppo calcareo delle Dolomiti di Brenta, il videoclip vede accanto a Michele Vicentini, Federico Sassudelli e Jacopo Broseghini anche il violoncellista Stefano Cabrera.



La regia del video è di Sandro de Manicor con le riprese a cura di Daniel Pezzani by Airdronex, Nardo Concini, Denis Destefani, l’audio di Alessandro Battisti e l’organizzazione di Lorena Stablum.

Bastard Sons of Dioniso - VENTI TORNANTI (Cima Tosa version) Video of Bastard Sons of Dioniso - VENTI TORNANTI (Cima Tosa version)