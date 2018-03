The Rumpled: il trascinante battito irish

Viene presentato ufficialmente venerdì 23 marzo alla Bookique di Trento, dalle 18, il primo album dei The Rumpled band che unisce musicisti trentini e altoatesini nel segno dell'irish folk & punk.

"Ashes & Wishes", questo il titolo del cd, ha una tracklist di undici brani inediti ed è stato prodotto da Black Dingo Productions (Vimodrone-Milano) e co-finanziato da Upload Sounds. Un disco quello dei The Rumpled che è stato anticipato da due singoli come "Don’t Follow Me" e "Jig of Death" di cui vi proponiamo qui anche il video.

La band nasce a Trento nel 2011 inizialmente con il nome Seven Deadly Folk e dal 2014 dopo numerosi cambi di formazione il progetto rinasce sotto il nome The Rumpled che oggi riunisce Marco Andrea Micheli, voce, Davide Butturini - chitarra acustica, chitarra elettrica, cori, Luca Tasin, basso e cori, Patrizia Vaccari, violino, Michele Mazzurana, batteria, cori e Tommaso Zamboni alla fisarmonica Il trascinante folk irlandese viene sapientemente miscelato dalla band con le sonorità del rock, ska e punk. Così tutte le loro canzoni diventano vere scariche di energia e positività, ed hanno presa immediata su ogni genere di pubblico, trasformando ogni concerto in una vera festa.