Il primo album di Giovanni Dallapè

Nove canzoni scritte interamente dal cantautore di Trento e un remix del brano «Sciocca», curato dal duo elettronico Kitchen Machine formato da Chiarastella Calconi e Adele Pardi. Sono quelle che vanno a formare la tracklist del cd. Sono quelle che danno forma alla tracklist del cd «Un punto di vista» il primo album del cantautore e interprete trentino Giovanni Dallapè.

«Un punto di vista» arriva dopo anni di studio da parte di Dallapè legati alla scrittura e al canto, un periodo di ricerca musicale per riuscire ad arrivare ad una capacità di espressione attraverso la musica. Anche la fotografia e la grafica, curate da Elisa Vettori ed Erica Demattè, hanno voluto rappresentare al meglio questo viaggio interiore, ponendo l’attenzione sugli elementi da inserire e i colori. «Il titolo di questo album – racconta Giovanni Dallapè all’Adige – è “un punto di vista”, proprio perché queste canzoni esprimono il pensiero personale, la vita quotidiana, i viaggi, gli incontri e gli scontri. La ricerca del perché delle cose, come vivere le relazioni, trovare il proprio posto e le proprie persone sono alcuni dei temi affrontati in queste canzoni». La produzione artistica e gli arrangiamenti sono stati affidati all’amico fidato Roberto La Fauci che ha saputo trovare le sonorità adatte per vestire al meglio le melodie e le parole del cantautore.Oltre all’album esce anche il videoclip su YouTube della canzone che da il nome al disco, la cui regia e montaggio sono stati svolti da Simone Pasotti, un lavoro che vuole rappresentare il senso di prospettiva e di punti di vista che l’intero album vuole trasmettere.

Giovanni Dallapè, interprete e cantautore trentino, ha realizzato questo cd dopo aver attivato un crowdfunding (raccolta fondi) sulla piattaforma «Eppela» , Prima di registrare questo album Dallapè aveva anche pubblicato i singoli «Un posto» e «Mettere le ali» accompagnati entrambi da due vidoclip. Proprio nelle immagini di «Mettere le ali» compariva anche la campionessa di tuffi Francesca Dallapè cugina di Giovanni.

Il disco è disponibile in tutti gli store digitali ma si potrà reperire anche fisicamente, sia su ordinazione, scrivendo a giovanni.dallape@yahoo.it, sia direttamente ai concerti che sono in programmazione.