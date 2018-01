Pop X: gli angeli elettrostyle di «Litfiga mid day Remix»

Nuovo singolo per i Pop X che il 10 gennaio hanno lanciato «Litfiga mid day remix». Un brano decisamente danzereccio corredato da un video che in poche ore sta già veleggiando verso le 22.000 visualizzazioni trascinato dai versi più o meno criptici «Son disperato incontro un angelo qualsiasi, gli chiedo tu ti chiami Nino oppure m’imiti?». I Pop X, sotto la guida di Davide Panizza, stanno per pubblicare il loro nuovo cd «Musica per noi» sempre per la label Bomba Dischi.

Ma dal pianeta del collettivo quasi tutto trentino arriva anche la notizia che il video di «Io centro con i missili» uscito nel 2009 ha superato il milione di view. A questo proposito Davide tramite Facebook celbra così a suo modo il traguardo missilistico: «Vi assicuro che “promuovere” la propria musica su internet all’epoca era una cosa disgraziata, ricordo che rientrando a Trento nei week-end andavo a leggere i commenti ai miei video presso l’abitazione di mio cugino poiché dotato di una connessione più veloce della mia».