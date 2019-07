Comprare un ventilatore, che impresa!

L' altro giorno sono andato a comprare un ventilatore in un discount. Il problema di comprare materiale elettrico nei discount è che il personale non sempre è competente. Ecco il dialogo col commesso.

Io: Salve può dirmi qualcosa di quel ventilatore lì?

Commesso: Certo, è rosso. Rispetto a quello grigio se dovesse perderlo per casa lo trova più facilmente. Sempreché non abbia una casa con le pareti rosse.

Io: No, volevo qualche informazione più specifica.

Lui: Ah certo! Fa aria. Allora lo prende?

Io: Può dirmi qualcosa di più tecnico?

Lui: Mmm vediamo? (legge da un cartellino) È un ventilatore a colonna.

Io: Cioè?

Lui: Anche se non parte per le vacanze, è già in colonna.. (ride) E poi oscilla. Come Junker. Solo che ha un motore da 40 watt a tre pale.

Io: E cosa significa?

Lui: Beh 40 watt è la potenza del motore, le pale sono quelle che girano, e Junker oscilla. Anch'io ne ho uno a casa uguale che va benissimo. Allora lo prende?

Io: Mah, direi di sì..

Lui: Bene, se posso suggerire, le consiglio il modello a caricamento frontale, capacità di carico 8 kg, classe A+++ centrifuga a 1400 giri, della Indesit.

Permettete un suggerimento. Se volete acquistare un ventilatore in un discount; prima di uscire da casa prendete un pezzo di carta e buttate giù un Foglio Specifiche con il dettaglio preciso di quello che volete, potenza, aspetti tecnici e configurazione fisica. Quando arrivate in negozio cercate un commesso con l'aria di saper distinguere una tv da uno spazzolino elettrico, quindi appallottolate il Foglio Specifiche e lanciatelo in aria.. il ventilatore al quale il foglio atterra più vicino urlate «prendo quello!».