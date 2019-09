Obesità: non è solo colpa delle calorie

Perché si ingrassa? La risposta sembra scontata, anzi quasi banale: ingrassiamo perché mangiamo troppo! Qualcuno potrebbe aggiungere che ingrassiamo perché mangiamo troppo e male, e ci muoviamo troppo poco. La faccenda per la maggior parte delle persone si chiude qui, sottintendendo che se un individuo ingrassa è in gran parte colpa sua.

Perché è una persona che non si sa controllare. Di sicuro è un soggetto che mangia tanto, mangia "schifezze" e di base è un gran pigrone.

Generalmente si tende a credere che la regolazione del peso sia in gran parte una questione di merito o di bravura: la gente che si sa controllare resta magra e quelli che non si sanno trattenere, ingrassano. Il sovrappeso è visto come un problema di mancanza di volontà, di incapacità, di inettitudine! Tanto è vero che anche le persone che ingrassano tendono a sviluppare questo senso di colpa, di fallimento, di inadeguatezza.

La realtà è ben diversa! Oggi la Medicina considera l'obesità come la malattia metabolica più diffusa nel mondo occidentale e la più difficile da curare. È una malattia considerata orfana, di cui nessuno se ne vuole fare carico, tanto che anche il Sistema Sanitario Nazionale non la considera neppure una malattia, perché curarla costerebbe troppo. Abbiamo scoperto farmaci per la cura di tutte le patologie, dalle malattie infettive ai tumori, ma per il controllo del peso siamo ancora in alto mare! E sì che non è poi una malattia così rara, considerando che nel mondo i soggetti ammalati di obesità sono quasi 800 milioni, in Italia circa 6 milioni e che in Trentino se ne contano quasi 50.000.

È una malattia abbandonata a se stessa, tanto che ad occuparsene sono i commercianti. In Italia, tra i vari integratori, che assicurano una perdita di peso rapida e duratura, ma che in realtà funzionano solo finchè si paga, spendiamo circa 1,5 miliardi di euro. Anche la classe medica ha una grande responsabilità in tutto questo, perché lasciamo che pazienti in sovrappeso diabetici o ipertesi vadano a farsi "curare" da giornalisti, professori di ginnastica o imbonitori, che con metodi spesso fantasiosi, come far mangiare 2 etti di pasta prima delle 7 del mattino, assicurano risultati mirabolanti! La classe medica è come Ponzio Pilato, se ne lava le mani.

Vediamo dunque perché è così difficile curare questa malattia e come funziona la regolazione del peso.

Nel sistema nervoso, nell'ipotalamo, in profondità sotto la corteccia, ci sono circa 5.000 centri responsabili del controllo dei parametri corporei: il centro del sonno, della fame, della sazietà, dell'umore, quello che regola la pressione, le riserve energetiche, il pH del sangue, la temperatura del corpo, e così via. Ogni "centralina" ha il compito di tenere un parametro costantemente in equilibrio, entro limiti molto ristretti.

Ad esempio, il centro che regola la temperatura corporea, mantiene il corpo tra i 36°-37° a prescindere da dove noi viviamo o dal fatto che un giorno siamo in vacanza in Africa a 50° all'ombra e il giorno dopo al Polo Nord. Nessuno ci fa caso, perché il nostro corpo si sa autoregolare. Esso ci fa percepire un senso di freddo se ha bisogno di essere coperto, e produce calore con i brividi quando la temperatura del corpo si abbassa. Al contrario, quando la temperatura corporea si alza, elimina calore con il sudore. Ci accorgiamo delle variazioni della temperatura solo quando ci ammaliamo, quando, per combattere virus e batteri, l'organismo porta la temperatura a 38°-40°. Una volta guariti l'organismo ritorna nuovamente ai 36°-37°. Ricordatevi che la febbre non è la malattia ma un sistema di difesa del nostro corpo.

Al pari della temperatura corporea, la gestione delle riserve energetiche è altrettanto precisa e rigorosa. In natura abbiamo un sacco di esempi di come il grasso sia gestito oculatamente. Gli uccelli migratori non possono pesare nemmeno pochi etti in più perché se tendessero ad ingrassare si stancherebbero più del dovuto e non riuscirebbero a completare l'attraversata di mari e continenti. È altrettanto vero, che se un uccello non avesse una riserva energetica sufficiente a completare l'attraversata non riuscirebbe ad arrivare a destinazione.

Se un leone tendesse ad ingrassare tutte le gazzelle gli scapperebbero e viceversa se una gazzella ingrassasse, sarebbe la prima ad essere mangiata. I carnivori, in genere hanno modestissime riserve di grasso per essere più veloci. Invece, gli erbivori sono più soggetti a fluttuazioni del peso corporeo. Ad esempio caprioli, cervi e camosci, d'estate devono accumulare grasso per fare scorte per sopravvivere durante l'inverno.

Nel mondo animale chi non regola in maniera perfetta il peso viene inevitabilmente eliminato. Fanno spesso eccezione gli animali domestici, cani e gatti, che vivendo con noi, talvolta ingrassano a dismisura anch'essi, perché li alimentiamo in maniera sbagliata.

In natura ingrassare troppo è assolutamente svantaggioso, perché renderebbe l'animale meno agile e facilmente aggredibile. Al sistema nervoso, dove abbiamo i centri che controllano fame, sazietà e riserve energetiche, afferiscono una ventina di molecole che spingono verso l'assunzione di cibo e l'aumento del peso, ma sono circa il triplo le sostanze che portano informazioni al cervello per mantenere un peso corporeo basso.

Pensare che la regolazione del peso sia un mero computo di entrate ed uscite è una banalizzazione ridicola.