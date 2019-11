Torna Idee Casa Unica, dall’8 al 10 novembre al Centro espositivo di Trento

La casa è un mondo in cui si mixano sentimenti, materiali, momenti, azioni, tecnologie, tradizione. Ognuno ha il proprio stile e i propri desideri e trovare il professionista cui affidarsi per realizzarli comporta una ricerca impegnata e talvolta snervante. A Trento Fiere, invece, si respira aria di festa questo fine settimana.



Da venerdì 8 a domenica 10 novembre si potrà risparmiare tempo e trovare ispirazione per tutte le fasi che caratterizzano l’ideazione, la progettazione, la realizzazione o l’acquisto di una casa. Tutto ciò che serve per renderla bella, confortevole, sicura, sana, unica: dai pavimenti agli impianti antifurto, dalle stufe a legna alle saune, dai serramenti all’arredo bagno, dalle case in legno a scale e ringhiere. Senza dimenticare, naturalmente, mobili e lampade, divani e poltrone, con un tocco di arte e tanta qualità. Tra gli oltre centro espositori, i rappresentanti del Collegio dei geometri della provincia di Trento saranno a disposizione dei visitatori per consulenze in materia immobiliare (incentivi sul risparmio energetico, detrazioni, obblighi di certificazione energetica, successioni e divisioni, …) e le famiglie potranno partecipare coi loro bambini a laboratori didattici di costruzioni con mattoncini Lego.



Molto interessante la tavola rotonda che si terrà venerdì 8 a partire dalle 14.30 nella sala conferenze di Trento Expo dal titolo: «Il geometra tecnico della famiglia e figura di collegamento fra cittadino e pubblica amministrazione». Il convegno si concluderà con lo spettacolo umoristico «Bondì sior geometra» dell’attrice comica trentina Loredana Cont.



Sulla scia del successo registrato nelle precedenti edizioni ritornano anche quest’anno le micro conferenze a carattere divulgativo per avvicinarsi in modo semplice a tecnologie d’avanguardia (pompe di calore, tecnologie di sicurezza), dipanare momenti critici (la successione ereditaria, usufruire di detrazioni) o risolvere problematiche (risparmiare grazie a un buon isolante termico, avere più luce e buona areazione nel sottotetto).



Per dare risposta a ogni esigenza, i professionisti di Idee Casa Unica sono a disposizione da venerdì 8 a domenica 10 novembre dalle 10 alle 19. Venerdì l’ingresso è gratuito, sabato e domenica il biglietto costa 7 euro (ridotto 4 euro registrandosi sul sito).

La fiera dispone di un parcheggio a pagamento. Si segnalano come parcheggi gratuiti l’ex Zuffo e il Monte Baldo: da qui sarà possibile raggiungere il Centro espositivo col bus navetta gratuito sabato dalle 14 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.



Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.ideecasa.eu o chiamare allo 0464-461919. L’evento è organizzato da Keeptop Fiere S.r.l..